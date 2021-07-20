عاجل.. جيش الاحتلال يقصف منطقة جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف منطقة جنوب لبنان ردًا على اطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من لبنان نحو إسرائيل.





وقال جيش الاحتلال في بيان له، إنه تم تفعيل الانذارات في منطقة الجليل الغربي بعد اطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من ‫ لبنان نحو ‫إسرائيل حيث تم اعتراض احداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة.



