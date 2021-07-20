Advertisements

سولسكاير يطالب بتوفير أفضل علاج لماركوس راشفورد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 03:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد أن عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لم يقرر بعد إذا كان لاعبه ماركوس راشفورد سيخضع لجراحة لعلاج إصابة في الكتف.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية"بي.بي.سي" الأسبوع الماضي أنه من المرجح أن يغيب راشفورد عن بداية الموسم بعدما قرر الخضوع لجراحة، وربما يبتعد لفترة تبلغ حوالي 12 أسبوعا.
وعانى راشفورد مؤخرا من هذه الإصابة خلال الجزء الأخير من الموسم الماضي، ولم يشارك سوى في القليل من الدقائق مع إنجلترا خلال مشوارها نحو الوصول إلى نهائي بطولة أوروبا.
وردا على سؤال من الصحافيين بعد الفوز 2-1 على ديربي كاونتي وديا استعدادا للموسم الجديد بخصوص خضوع راشفورد لجراحة، قال سولشاير: لا. نحن نبحث عن أفضل الحلول، يجب أن نختار أفضل طريق له وللنادي. لا نزال نناقش الأمر مع الخبراء.
وأكد سولشاير أن لاعب الوسط جيسي لينغارد، الذي تألق خلال إعارته إلى وست هام يونايتد الموسم الماضي وسجل تسعة أهداف وصنع خمسة أهداف، يرغب بشدة في التنافس على مكان في تشكيلة مانشستر يونايتد.
وأضاف أولي: ما فعله الموسم الماضي هو مستوى جيسي الحقيقي. لقد أظهرنا قرب نهاية الموسم أننا نفتقد الخيارات، ويعد جيسي ضمن خططنا في الوقت الحالي.
واحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وبفارق 12 نقطة عن جاره مانشستر سيتي البطل.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 5 ساعات

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مجنونة بين ميلان وبرشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 14 ساعة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 10 ساعة

تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 4 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان