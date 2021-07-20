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موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري المصري

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره غزل المحلة، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره غزل المحلة، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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