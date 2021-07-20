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موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:00 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مواعيد مباريات الموسم الجديد للبريميرليج 2021/2022.


ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء آرسنال ضد الصاعد حديثاً للمسابقة فريق بينتفورد، ويصطدم فريق توتنهام بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، بحامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي في اليوم ذاته، فيما يواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي، وتشيلسي أمام كريستال بالاس.

ليفربول سيبدأ مشواره في مسابقة الدوري بلقاء الصاعد حديثًا إلى البريميرليج نورويتش سيتي خارج قواعده، ثم يستقبل بيرنلي على ملعب آنفيلد، وبعد ذلك تشيلسي.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول حامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق الثاني من شهر اغسطس، على ملعب آنفيلد معقل الريدز.

جدير بالذكر أن ليفربول أنهى الموسم الماضى في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع.

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