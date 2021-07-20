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بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:43 ص
شوارع الإسكندرية في العيد
شوارع الإسكندرية في العيد
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت شوارع منطقة بحري بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، توافد للمواطنين بصحبة أسرهم وأبنائهم للاستمتاع بأجواء العيد.

وحرص المواطنون على شراء البلالين لأطفالهم والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط حالة من البهجة والسعادة.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تابع التجهيزات النهائية وما اتخذ من استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك في ضوء الالتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى وتكثيف الحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار الـ٢٤ ساعة، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات وكافة الجهات المعنية لمتابعة أية مستجدات والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)
بـ"البلالين والصور التذكارية".. أهالي الإسكندرية يفرحون بالعيد (صور)

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