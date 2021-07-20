موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي 2021 - 2022

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي، مواعيد مباريات الموسم الجديد للبريميرليج 2021/2022.





ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد، يوم 14 أغسطس المقبل، بلقاء آرسنال ضد الصاعد حديثاً للمسابقة فريق بينتفورد، ويصطدم فريق توتنهام بقيادة مدربه الجديد البرتغالي نونو إسبريتو سانتو، بحامل لقب النسخة الماضية فريق مانشستر سيتي في اليوم ذاته، فيما يواجه ليفربول نظيره نوريتش سيتي، وتشيلسي أمام كريستال بالاس.





ويدخل السيتي في اختبار صعب، حينما يحل ضيفاً على مانشستر سيتي، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة يوم السبت الموافق السادس من شهر نوفمبر المقبل، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.





وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب النسخة الماضيه، بعدما أنهى مشواره في المسابقه متصدراً للترتيب برصيد 86 نقطة وبفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر يونايتد.