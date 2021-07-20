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شاهد.. تكبيرات عيد الأضحى 2021 من المسجد النبوي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:48 ص
بوابة الفجر
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نشر حساب "وكالة المستجد النبوي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لتكبيرات عيد الأضحى 2021 من المسجد النبوي.

إلى ذلك، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، بدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعي، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجه.

وأكدت ال استعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

وأشارت إلى أنه من خلال تلك الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

ويأتي ذلك بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام سعادة الدكتور سعد بن محمد المحيميد وإشراف سعادة وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري لتقديم أرقى الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة ( 2030).

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