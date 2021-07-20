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موعد مباراة بيراميدز والاسماعيلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:30 ص
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستضيف ملعب الدفاع الجوي مباراة نارية تجمع بين بيراميدز ونظيره الإسماعيلي، يوم 2 أغسطس القادم، ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز قد حقق فوزا ثمينا في اخر لقاء له أمام فريق المقاولون العرب بهدفين دون رد، فيما سقط الإسماعيلي أمام الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة والتاسعة بتوقيت الإمارات، والخامسة بتوقيت جرينتش.

ويحتل بيراميدز المركز السادس من جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثاني عشر برصيد 32 نقطة

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