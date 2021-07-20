تعرف على ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل المباريات القادمة

يتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة، بفارق عشر نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

ويحتل نادي المصري البورسعيدي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:

1- الزمالك 61 نقطة

2- الأهلي 51 نقطة

3- المصري البورسعيدي 43 نقطة

4- الاتحاد السكندري 41 نقطة

5- سموحة 40 نقطة

6- بيراميدز 40 نقطة

7- إنبي 38 نقطة

8- طلائع الجيش 37 نقطة

9- مصر للمقاصة 37 نقطة

10- الجونة 36 نقطة

11- الإسماعيلي 35 نقطة

12- سيراميكا كليوباترا 33 نقطة

13- غزل المحلة 32 نقطة

14- المقاولون العرب 29 نقطة

15- البنك الأهلي 25 نقطة

16- أسوان 25 نقطة

17- وادي دجلة 23 نقطة

18- الإنتاج الحربي 19 نقطة