كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد بالدوري الإسباني

يواجه فريق برشلونة، منافسه ريال مدريد، يوم 24 أكتوبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.









وستقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وأنهى فريق ريال مدريد الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بينما أنهى فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، حيث توج أتليتكو مدريد بلقب الليجا 2020/2021.