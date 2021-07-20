Advertisements

كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد بالدوري الإسباني

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:59 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements
يواجه فريق برشلونة، منافسه ريال مدريد، يوم 24 أكتوبر المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.


وستقام المباراة بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وأنهى فريق ريال مدريد الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 84 نقطة، بينما أنهى فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، حيث توج أتليتكو مدريد بلقب الليجا 2020/2021.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد برشلونة ضد ريال مدريد برشلونة الدوري الاسباني الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف منطقة جنوب لبنان

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 7 ساعات

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على موعد مباراة كلاسيكو الأرض

تعرف على موعد مباراتي كلاسيكو الأرض للموسم الجديد

عاجل - الكشف عن موعد مباراتي الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

كلاسيكو الأرض.. موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الموسم الجديد بالدوري الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان