موعد مباراة البرازيل ضد ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2021

يواجه منتخب البرازيل، منافسه منتخب ألمانيا، يوم 22 يوليو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في أولمبياد طوكيو.









وستقام المباراة بين منتخبي البرازيل وألمانيا في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.









ويقع منتخبي البرازيل وألمانيا في المجموعة الرابعة والأخيرة بأولمبياد طوكيو، بجانب منتخبي السعودية وكوت ديفوار.