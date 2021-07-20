"الله أكبر ولله الحمد".. بث مباشر لصلاة عيد الأضحى 2021 من الحرم المكي

تقدم بوابة الفجر لقراءها بثًا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى 2021، من الحرم المكي.

إلى ذلك، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، بدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعي ، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجه.



