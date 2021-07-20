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"الله أكبر ولله الحمد".. بث مباشر لصلاة عيد الأضحى 2021 من الحرم المكي
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 04:59 ص
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تقدم بوابة الفجر لقراءها بثًا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى 2021، من الحرم المكي.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، بدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام لليوم العاشر من ذي الحجه بجميع أدوار صحن المطاف والمسعي ، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجه.
وأكدت ال استعداد أكثر من 500 موظف وموظفه لاستقبال الحجاج منذ صباح يوم العاشر من ذي الحجه لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة من خلال ثلاث نقاط تجمع ( نقطة تجمع باب علي رضي الله عنه – نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد ) للدخول إلى المسجد الحرام ، لأداء طواف الإفاضة، حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم .
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