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موعد أولى مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجيزي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس المقبل.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة على ملعب اولد ترافورد بمدينة مانشستر.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال.
وكان مانشستر يونايتد قد انهي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي فى المركز الثاني بينما جاء نادي ليدز يونايتد فى المركز العاشر.

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مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي

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