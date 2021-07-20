عاجل.. الأهلي يخطط لتكريم الدينامو

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الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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يخطط جهاز الكرة فى النادى الأهلي لتعديل عقد أكرم توفيق، الظهير الأيمن للفريق، عقب انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو.


وكشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي أن محمود الخطيب، رئيس النادى، يرغب فى هذه الخطوة بعد الأداء الرائع الذى ظهر به اللاعب مع القلعة الحمراء فى الفترة الماضية، وتمكنه من تعويض فراغ محمد هانى.

وقال المصدر: " أن هناك استقرار داخل جهاز الكرة فى الأهلى، على خطوة تعديل عقد أكرم توفيق، من أجل تحفيز اللاعب على تقديم أفضل أداء ومستوى مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

يذكر أن أكرم توفيق يعتبر من العناصر الأساسية سواء مع نادى الأهلى أو المنتخب الأولمبى تحت قيادة شوقى غريب.

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تعديل عقد أكرم توفيق الاهلي اكرم توفيق

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