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مهاجم برشلونة مطلوب في الدوري الإنجليزي.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:40 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية صحفي، أن أحد مهاجمي برشلونة، مطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إلى أن هناك اهتمام إنجليزي بالتعاقد مع الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم برشلونة، في الميركاتو الصيفي الجاري.
وتعاقد برشلونة مع الثنائي سيرجيو أجويرو وممفيس ديباي، بالإضافة لاقتراب عودة أنسو فاتي من الإصابة، مما يهدد فرص برايثوايت في المشاركة.
وبحسب "موندو ديبورتيفو"، فقد آثارت مستويات برايثوايت صاحب الـ30 عاما في "يورو 2020" إعجاب عددًا من فرق البريميرليج، وأبرزهم برايتون.
وأضافت الصحيفة أن برشلونة لا يمانع رحيل برايثوايت، على العكس، ينتظر عرضًا جيدًا لشراء المهاجم، من أجل تخفيف الأعباء المالية على النادي.
وأشارت إلى أن برايتون سيكون لديه أموالًا لعقد الصفقة، خاصة وأنه على وشك بيع لاعبه بن وايت إلى آرسنال مقابل 58 مليون يورو.
ومن المتوقع أن يقدم برايتون عرضًا بقيمة 15 مليون يورو لشراء الدنماركي مارتن برايثوايت، وهو المبلغ الذي سيلقى قبول برشلونة.
ورغم رغبته في الاستمرار مع برشلونة، إلا أن برايثوايت يعتقد أن مستقبله ليس في كامب نو، وبالتالي يفضل الانتقال للبريميرليج، لأن ذلك سيسمح له بتحسين الراتب الذي يتقاضاه مع البرسا.
وأبدت فرق مثل وست هام وولفرهامبتون اهتمامًا أيضًا بالمهاجم الدنماركي، ولكن يبدو أن برايتون هو الأقرب لضمه.

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برشلونة الدوري الانجليزي الدوري الاسباني

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