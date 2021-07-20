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الزمالك يرد على عودة النقاز

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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رد الزمالك على الأنباء التي تم تداولها بشأن عودة التونسي حمدي النقاز نجم الفريق السابق والترجي التونسي الحالي إلى صفوفه مرة أخرى.
وقال عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك في تصريحات تلفزيونية لفضائية أون تايم سبورتس:" هناك محاولات طرحها البعض بالفعل لعودة النقاز مع اقتراب رحيله عن الترجي التونسي".
وأضاف :"من المستحيل أن يعود النقاز إلى صفوف الزمالك مرة أخرى لأنه رحل عن الفريق في توقيت صعب وبطريقة غير مقبولة وهو أمر يعلمه الجميع".
وتابع :"الزمالك لم يقدم شكوى ضد فرجاني ساسي لاعب الفريق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم ولكن كل ما حدث مجرد استفسار وتوضيح لمعرفة حقيقة موعد نهاية الموسم".
واختتم الدردير تصريحاته قائلا :"الزمالك لم يقصر مع ساسي ولكن لا يجب أن يرحل النجم التونسي قبل نهاية الموسم الكروي في مصر يوم 26 أغسطس المقبل وهو أمر يتمسك الزمالك به".

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