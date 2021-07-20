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نابولي يصدم مانشستر يونايتد بشأن كوليبالي

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن نابولي الإيطالي رد على العرض الذي قدمه مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع نجم دفاعه السنغالي خاليدو كوليبالي في الفترة المقبلة.
وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن نابولي رفض عرض مانشستر يونايتد بشأن ضم نجم الدفاع السنغالي خاليدو كوليبالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن مانشستر قدم عرضًا تبلغ قيمته 30 مليون يورو من أجل التعاقد مع كوليبالي لكن نابولي رفض عرض الشياطين الحمر.
وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن فالي رمضاني وكيل أعمال كوليبالي هو من جلب عرض مانشستر يونايتد وذلك في ظل رغبة النجم السنغالي في الرحيل عن البارتينوبي.
ولفتت الصحيفة الإيطالية أن النجم السنغالي غير سعيد بعد قرار نابولي برفض العرض المقدم من المان يونايتد في ظل رغبة كوليبالي في الرحيل عن صفوف النادي الإيطالي.
وألمحت الصحيفة الإيطالية أن لوتشيانو سباليتي المدير الفني الجديد لنابولي يأمل في تغيير رأي كوليبالي وأن يختار نجم الدفاع السنغالي الاستمرار في ملعب مارادونا في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن أوريليو دي لورينتيس رئيس نابولي منفتح على بيع كوليبالي لكنه يرغب في عرض أكبر من أجل السماح برحيله.

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