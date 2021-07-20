توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)

توافد مئات المصلين إلى مسجد أبي العباس المرسي بمنطقة بحري بالإسكندرية، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وشدد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على تطبيق الضوابط الاحترازية خلال شعائر عيد الأضحى المبارك.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التشديد على:

- أن تقام صلاة العيد بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق.

- التكبير لمدة سبع دقائق.

- خطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق.

- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

- عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.