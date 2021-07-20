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توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:10 ص
صلاة العيد في الإسكندرية
صلاة العيد في الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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توافد مئات المصلين إلى مسجد أبي العباس المرسي بمنطقة بحري بالإسكندرية، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشدد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على تطبيق الضوابط الاحترازية خلال شعائر عيد الأضحى المبارك.
وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة التشديد على:
- أن تقام صلاة العيد بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.
- فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق.
- التكبير لمدة سبع دقائق.
- خطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق.
- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.
- عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.
وبخصوص صكوك الأضاحي قال "خشبة"، إن المديرية تنافس على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة والمديرية مستمرة في بيع الصكوك حتى عصر ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد.
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)
توافد المواطنين على مسجد أبي العباس المرسي لأداء صلاة عيد الأضحى (صور)

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