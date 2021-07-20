عاجل.. بيان مهم من "الصحة" قبل صلاة عيد الأضحى 2021

أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، منشورًا قدمت خلاله عددًا من النصائح للمصلين قبل صلاة عيد الأضحى 2021، من أجل قضاء صلاة العيد دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد.





وجاءت النصائح كالتالي:





ارتد الكمامة.





طهر يديك.





احضر سجادة الصلاة الخاصة بك.





ابتعد عن الآخرين بمسافة 1 متر.





وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.



