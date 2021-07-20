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عاجل.. بيان مهم من "الصحة" قبل صلاة عيد الأضحى 2021
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:11 ص
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أصدرت وزارة الصحة والسكان المصرية، منشورًا قدمت خلاله عددًا من النصائح للمصلين قبل صلاة عيد الأضحى 2021، من أجل قضاء صلاة العيد دون الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وجاءت النصائح كالتالي:
ارتد الكمامة.
طهر يديك.
احضر سجادة الصلاة الخاصة بك.
ابتعد عن الآخرين بمسافة 1 متر.
وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
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