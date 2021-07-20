"الله أكبر كبيرا".. بث مباشر لصلاة عيد الأضحى 2021 من مدينة العلمين الجديدة

تقدم بوابة الفجر لقراءها بثًا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى 2021، من مدينة العلمين الجديدة.





وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.



