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"الله أكبر كبيرا".. بث مباشر لصلاة عيد الأضحى 2021 من مدينة العلمين الجديدة

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:17 ص
مسجد مدينة العلمين
مسجد مدينة العلمين
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تقدم بوابة الفجر لقراءها بثًا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى 2021، من مدينة العلمين الجديدة.

وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.

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مدينة العلمين عيد الأضحى 2021 عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى 2021

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