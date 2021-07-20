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عاجل.. السيسي يؤدي صلاة العيد من مدينة العلمين الجديدة (فيديو)
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:23 ص
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قدمت رئاسة الجمهورية عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب" بثا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى من مدينة العلمين الجديدة، حيث يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى 2021.
وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وتقدمت دار الإفتاء بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، متنمية له دوام الصحة والعافية، كما تقدمت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
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