عاجل.. السيسي يؤدي صلاة العيد من مدينة العلمين الجديدة (فيديو)

قدمت رئاسة الجمهورية عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب" بثا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى من مدينة العلمين الجديدة، حيث يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى 2021.





وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.



