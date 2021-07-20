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محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:42 ص
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة العيد
شيماء الريس
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أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي، بمسجد "لهيطة" بمنطقة فاطمة الزهراء، فى نطاق حي الضواحي مع الآلاف من أهالي الحي.

وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما انتشرت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)

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محافظ بورسعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بوابة الفجر الفجر

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