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محافظ بورسعيد يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد لهيطة (صور)
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:42 ص
شيماء الريس
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أدى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامي، بمسجد "لهيطة" بمنطقة فاطمة الزهراء، فى نطاق حي الضواحي مع الآلاف من أهالي الحي.
وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما انتشرت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.
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