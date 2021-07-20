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السيسي يصل لمسجد مدينة العلمين الجديدة لأداء صلاة عيد الأضحى
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:39 ص
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك 2021.
ويشارك في الصلاة عدد من الوزراء،وعدد من قيادات القوات المسلحة.
وقدمت رئاسة الجمهورية عبر قناتها الرسمية على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب" بثا مباشرًا لصلاة عيد الأضحى من مدينة العلمين الجديدة، حيث يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى 2021.
وأكدت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 19 يوليو هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الثلاثاء 20 يوليو هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.
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