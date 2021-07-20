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الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:18 ص
صلاة العيد
صلاة العيد
محمد رجب - دينا حسن
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أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أبي العباس المرسي بمنطقة بحري في محافظة الإسكندرية.

وشهد الصلاة حضور كلا من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.
وشدد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على تطبيق ضوابط خلال شعائر عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التشديد على:
- أن تقام صلاة العيد بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.
- فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق.
- التكبير لمدة سبع دقائق.
- خطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق.
- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.
- عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.
وبخصوص صكوك الأضاحى قال خشبة إن المديرية تنافس على المركز الثاني بعد محافظة القاهرة والمديرية مستمرة في بيع الصكوك حتى عصر ثالث أيام التشريق رابع أيام العيد.
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)
الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)

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