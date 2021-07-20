الإسكندرانية يؤدون صلاة عيد الأضحى بمسجد "أبي العباس المرسي" (صور)

أدى مئات المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد أبي العباس المرسي بمنطقة بحري في محافظة الإسكندرية.





وشهد الصلاة حضور كلا من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

وشدد الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية على تطبيق ضوابط خلال شعائر عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم.





وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم التشديد على:

- أن تقام صلاة العيد بالمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة وبنفس الضوابط والإجراءات الاحترازية.

- فتح المسجد قبل صلاة العيد بعشر دقائق.

- التكبير لمدة سبع دقائق.

- خطبة العيد لا تتجاوز العشر دقائق.

- غلق المسجد بعد الصلاة بعشر دقائق.

- عدم اصطحاب الأطفال أو المأكولات.