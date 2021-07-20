أحدث ظهور لمحمد سامي ومي عمر





نشر المخرج محمد سامي، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة تجمعه بزوجته الفنانة مي عمر.واكتفى سامي بالتعليق قائلا: "مع لؤلؤ"، في إشارة منه إلى الشخصية التي جسدتها زوجته والتي حققت نجاحًا ضخمًا بين الجمهور.يذكر أن أخر المخرج محمد سامى والفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب"، والذي عرض رمضان الماضي، من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، أحمد مالك، أحمد داش وغيرهم من النجوم، وإخراج محمد سامي.