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فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:49 ص
رحلات بالون الأقصر
رحلات بالون الأقصر
طاهر الحساني
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شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عدد من رحلات البالون الطائر، تحمل على متنها مجموعة من الأجانب ذوي الجنسيات المختلفة، تزامنًا مع قيام الأهالي بصلاة عيد الأضحى المبارك.

وانطلقت رحلات البالون من المطار المخصص لها، بمدينة القرنة، غربي محافظة الأقصر، لتحلق في سماء المحافظة، ويستمتع السياح بالمناظر الخلابة، ومشاهدة المعالم الأثرية من ارتفاع نحو 500 متر من سطح الأرض.

وتحظى محافظة الأقصر، بتفردها باطلاق رحلات البالون الطائر، حيث تتميز أجواءها بعدم زيادة سرعة الرياح عن 8 عقدة، ودرجة الحرارة لا تزيد عن 30 درجة، في الصباح الباكر، ما يجعلها مناسبة لتلك الرحلات.
فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)
فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)
فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)
فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)
فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)
فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)

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