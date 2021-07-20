فرحة عيد الأضحى تصل للسماء.. انطلاق رحلات البالون الطائر في الأقصر (صور)

شهدت سماء الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاق عدد من رحلات البالون الطائر، تحمل على متنها مجموعة من الأجانب ذوي الجنسيات المختلفة، تزامنًا مع قيام الأهالي بصلاة عيد الأضحى المبارك.





وانطلقت رحلات البالون من المطار المخصص لها، بمدينة القرنة، غربي محافظة الأقصر، لتحلق في سماء المحافظة، ويستمتع السياح بالمناظر الخلابة، ومشاهدة المعالم الأثرية من ارتفاع نحو 500 متر من سطح الأرض.



