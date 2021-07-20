توزيع الكمامات على المصلين في المسجد لتطبيق الإجراءات الاحترازية بقنا

وزعت مساجد محافظة قنا، الكمامات، على المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.





وخصتت مديرية الأوقاف بقنا ٢٣٤٨ مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وفقا للقواعد التي أقرّتها وزارة الأوقاف، حيث يجرى تعقيم وتطهير تلك المساجد بشكل دوري.



