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توزيع الكمامات على المصلين في المسجد لتطبيق الإجراءات الاحترازية بقنا
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:25 ص
بسام عبدالحميد
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وزعت مساجد محافظة قنا، الكمامات، على المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.
وخصتت مديرية الأوقاف بقنا ٢٣٤٨ مسجدًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك وفقا للقواعد التي أقرّتها وزارة الأوقاف، حيث يجرى تعقيم وتطهير تلك المساجد بشكل دوري.
ونبهّت المديرية على المواطنين بارتداء الكمامات واصطحاب سجادة الصلاة الخاصة بهم قبل التوجه إلى المسجد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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