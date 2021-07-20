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اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 05:54 ص
بوابة الفجر
تصوير: هالة يوسف
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أدى الآلاف من المواطنين، منذ قليل، صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، وسط اختفاء تام للإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا؛ حيث لم يلتزم المصلين بارتداء الكمامة أو التباعد الاجتماعي.


وانتشرت مظاهر الفرحة بين المصلين بالمسجد، وسط انتشار لتواجد الأطفال والسيدات والشباب وكبار السن.


وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م، هي عيد الأضحى يذكرنا.

 

وأكدت على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مدينة العلمين الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ولفيف من الوزراء، وكبار رجال الدولة.

 

اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)
اختفاء للإجراءات الاحترازية.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى من مسجد عمرو بن العاص (صور)

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