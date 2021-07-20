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إمام مسجد العلمين: اليوم عيد فافرحووا مهما كانت مشاغلكم وهمومكم

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:04 ص
السيد عبدالباري
السيد عبدالباري
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قال الدكتور السيد عبدالباري، إمام وخطيب مسجد مالك الملك، في مدينة العلمين، إن نعمة العيد من أعظم نعم الله على الإنسان، والمسلمون لهم عيدان، يأتي كل منهما بعد فريضة، أولهما عيد الفطر الذي يأتي بعد صوم رمضان، والعيد الثاني هو عيد الأضحى الذي يأتي بعد فريضة الحج.

وأضاف "عبدالباري"، في خطبة عيد الأضحى 2021، أن عيد الأضحى هو ذكرى تضحية النبي إبراهيم الذي اختصه الله من بين خلقه خليلًا ولم يعد في قلبه مكان لغير الله، وهذا صاحبه طوال حياته، وإبراهيم صاحب يقين، وصاحب اليقين دائما لديه أمل، ولا يهمه ما يدور بالخارج من صخب الأسنة، وهو في حالة سكينة وطمأنينة.

وأوضح أن إبراهيم عندما وضع ابنه إسماعيل وزوجته في صحراء مكة، قالت هاجر، إن الله لن يضيعنا.

وشدد: اليوم عيد فافرحووا مهما كانت مشاغلكم وهمومكم، واجبروا الخواطر، واعفوا كل من ظلم.

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك 2021.

وشارك في الصلاة عدد من الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

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الكلمات المفتاحية

مسجد العلمين صلاة عيد الأضحى 2021

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