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أجواء رومانسية.. سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:10 ص
طاهر الحساني
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غطت سماء الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، سحبٌ كثيفة ومتوسطة، تزامنًا مع احتفال الأهالي بعيد الأضحى المبارك.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة في محافظة الأقصر، متوقعة أن تكون العظمى 45 والصغرى 31، إلا أن الغيوم التي غطت سماء المحافظة، قوبلت بالفرحة من قبل الأهالي لمساهمتها في انخفاض درجات الحرارة المتوقعة.
وتوافد الآلاف على المساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، حيث تم تحديد المساجد التي سوف تقام بها الصلاة، والتي تصل لحوالي ١٣٠٠ مسجد على مستوى المحافظة وهي التي تقام بها صلاة الجمعة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالبلاد.
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