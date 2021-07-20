أجواء رومانسية.. سحب كثيفة تغطي سماء الأقصر تزامنًا مع الاحتفال بعيد الأضحى

غطت سماء الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، سحبٌ كثيفة ومتوسطة، تزامنًا مع احتفال الأهالي بعيد الأضحى المبارك.





وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة في محافظة الأقصر، متوقعة أن تكون العظمى 45 والصغرى 31، إلا أن الغيوم التي غطت سماء المحافظة، قوبلت بالفرحة من قبل الأهالي لمساهمتها في انخفاض درجات الحرارة المتوقعة.



