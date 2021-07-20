Advertisements

مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:05 ص
بوابة الفجر
تصوير: هالة يوسف
Advertisements

اختفت الإجراءات الاحترازية، خلال تأدية الآلاف من المواطنين، منذ قليل، صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.


ولم يلتزم المصلين بارتداء الكمامة، أو التباعد الاجتماعي، أو قرار وزارة الأوقاف بعدم اصطحاب الأطفال، أو فتح المساجد للسيدات.


وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م، هي عيد الأضحى يذكرنا.

 

وأكدت على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.


وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مدينة العلمين الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ولفيف من الوزراء، وكبار رجال الدولة.

 

مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)
مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة "الأوقاف".. اختفاء تام للإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسجد عمرو بن العاص مسجد العلمين صلاة العيدصلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص الفجر

أخبار تهمك

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عجل أضحية يقتل شخصين ويصيب آخرين في المنوفية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف منطقة جنوب لبنان

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاجأة في الصفقة التبادلية بين برشلونة واتلتيكو مدريد.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

موضوعات متعلقة

غياب للإجراءات الاحترازية أثناء صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص

"هنا لا وجود لكورونا".. مشاهد صادمة من مسجد عمرو بن العاص (صور)

شاهد.. لحظة أداء صلاة العيد بساحة مسجد عمرو بن العاص

أين اختفت الإجراءات الاحترازية؟.. مسجد عمرو بن العاص خارج قبضة وزارة الأوقاف

بعدسة "الفجـر".. صلاة العيد من مسجد عمرو بن العاص

"رنجا" أمام مسجد عمرو بن العاص أثناء صلاة العيد!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان