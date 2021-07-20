السيسي يغادر مسجد مدينة العلمين بعد أداء صلاة عيد الأضحى

غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد مالك الملك، في مدينة العلمين الجديدة بعد أداء صلاة عيد الأضحى 2021.





ووصل قبل قليل، الرئيس السيسي، إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث أدى صلاة عيد الأضحى المبارك 2021.



