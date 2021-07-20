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السيسي يغادر مسجد مدينة العلمين بعد أداء صلاة عيد الأضحى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسجد مالك الملك، في مدينة العلمين الجديدة بعد أداء صلاة عيد الأضحى 2021.

ووصل قبل قليل، الرئيس السيسي، إلى مدينة العلمين الجديدة، حيث أدى صلاة عيد الأضحى المبارك 2021.

وشارك في الصلاة عدد من الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات القوات المسلحة.

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مسجد العلمين مدينة العلمين صلاة عيد الأضحى 2021

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