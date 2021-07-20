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مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:10 ص
صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى
محمد ضوه
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استقبلت مساجد القليوبية، اليوم الثلاثاء، مئات المصلين من أبناء المحافظة، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم.

وأعلن محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان انتهاء مديرية الأوقاف بالمحافظة من استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بتجهيز 2164 مسجدًا لاستقبال المصلين بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المحافظ أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتًا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات، تنفيذًا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.

من جانبه شدد الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على الأئمة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة عن ١٠ دقائق، حرصًا على سلامة المواطنين، لافتًا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.​
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)
مئات المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى بمساجد القليوبية (صور)

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