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عاجل.. السيسي يتابع تطورات مشروعات مدينة العلمين بعد صلاة العيد
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:13 ص
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تابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، آخر تطورات المشروعات في المدينة التراثية، ومدينة الفنون بمدينة العلمين الجديدة، عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد مالك الملك الذي يقع في نفس المنطقة.
واستمع الرئيس إلى شرح مفصل عن آخر التطورات في هذه المشروعات، ثم هنأهم بالعيد، وأعرب عن شكره لهم.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى 2021، في مسجد مالك الملك، في مدينة العلمين الجديدة.
وشارك في الصلاة عدد من الوزراء، وعلى رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعدد من قيادات القوات المسلحة.
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