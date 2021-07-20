المئات يؤدون صلاة العيد من مسجد السلطان حسن (صور)

أدى المئات من المواطنين، منذ قليل، صلاة عيد الأضحى المبارك، من مسجد السلطان حسن بمحافظة القاهرة، وسط غياب للإجراءات الاحترازية، من ارتداء للكمامة والتباعد الاجتماعي.



وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بأول أيام عيد الأضحى المبارك، وأعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م، هي عيد الأضحى يذكرنا.

وأكدت على جميع الأئمة، الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.



وكان قد أدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مدينة العلمين الجديدة، برفقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ولفيف من الوزراء، وكبار رجال الدولة.