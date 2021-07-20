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فتح 1300 مسجد أمام الأهالي لصلاة العيد بالأقصر.. والمحافظ يؤديها بالكرنك

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:22 ص
صلاة العيد
صلاة العيد
طاهر الحساني
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فتح نحو 1300 مسجد في محافظة الأقصر أبوابه، أمام عشرات الآلاف من المواطنين، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وكانت مديرية أوقاف الأقصر، قد أعلنت رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لفتح المساجد أمام المصلين، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بالبلاد.

وأدى المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، صلاة العيد بمسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك، برقته اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الأقصر، والشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات والنقل، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين.

يذكر أن إدارة الأوقاف، قامت بتعقيم المساجد على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، استعدادًا لاستقبال العيد، حيث أشار وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ١٠ دقائق، وغلقه بعدها بـ١٠ دقائق، وعدم السماح باصطحاب الأطفال.

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