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محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها (صور)
الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:22 ص
محمد ضوه
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أدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.
وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.
وقدم محافظ القليوبية التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي القليوبية خاصة، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والازدهار، وأن يرفع الله عنا الوباء الحالي.
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