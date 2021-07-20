محافظ القليوبية يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر ببنها (صور)

أدى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، بمسجد ناصر بمنطقة الفلل بمدينة بنها، مع الآلاف من أهالي المدينة، يرافقه عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي.





وانتشر رجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.



