بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)

بدأت قبل قليل عقب أداء المصليين لصلاة عيد الأضحى المبارك، ذبح المواشي والخراف في الأسواق بمنطقة بحري بالإسكندرية.





وشهدت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، استعدادات عيد الأضحى المبارك، وقال اللواء الدكتور يوسف عبد حميد شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية: أن المديرية بدأت منذ أيام قليلة في استعداداتها لأجواء العيد، ورفع كفاءة المجازر والمرور المستمر عليها وعلى الشوادر، وذلك حسب توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لافتًا أنه تم فتح المجازر الحكومية للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى، حتى رابع يوم وهذا للحد من الذبح في الشوارع، و ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.





وأدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمسجد القائد إبراهيم، وسط إجراءات احترازية مشددة.





وشدد الشيخ محمد خشبة، مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، على الالتزام بالإجراءات الإحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم مع الالتزام بضوابط صلاة العيد.



