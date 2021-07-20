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بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
فيروز حسني
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بدأت قبل قليل عقب أداء المصليين لصلاة عيد الأضحى المبارك، ذبح المواشي والخراف في الأسواق بمنطقة بحري بالإسكندرية.

وشهدت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، استعدادات عيد الأضحى المبارك، وقال اللواء الدكتور يوسف عبد حميد شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية: أن المديرية بدأت منذ أيام قليلة في استعداداتها لأجواء العيد، ورفع كفاءة المجازر والمرور المستمر عليها وعلى الشوادر، وذلك حسب توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لافتًا أنه تم فتح المجازر الحكومية للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى، حتى رابع يوم وهذا للحد من الذبح في الشوارع، وظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق.

وأدى المصلون صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بمسجد القائد إبراهيم، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وشدد الشيخ محمد خشبة، مدير مديرية الأوقاف بالإسكندرية، على الالتزام بالإجراءات الإحترازية ومتابعة أعمال النظافة والتعقيم مع الالتزام بضوابط صلاة العيد.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على مديرة الأوقاف بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاستعداد الجيد لإستقبال المصلين، الذين سيؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك في المساجد بجميع أحياء المحافظة.
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)
بدء ذبح الأضاحي في الإسكندرية احتفالًا بالعيد (صور)

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الكلمات المفتاحية

فتح المجازر ضوابط صلاة العيد استعدادات عيد الأضحى

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