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إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:27 ص
إقبال على محلات الجزارة في العيد
إقبال على محلات الجزارة في العيد
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت محلات الجزارة في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لشراء اللحوم.

وحرص أصحاب المحلات على التواجد أمام محلاتهم لذبح الأضاحي وتقطيع اللحوم مع إقبال المواطنين عامة الذين جاءوا لمشاهدة الأجواء.

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرر فتح كافة المجازر الحكومية بالمحافظة بالمجان أمام المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحي مع توقيع الكشف عليها قبل وبعد الذبح خلال أيام عيد الاضحي المبارك حتي رابع أيام العيد، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.

ووجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء الأحياء وشرطة المرافق ومباحث التموين لتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض، مشددا علي مدير مديرية الطب البيطري بتجهيز كل المجازر التابعة للمديرية للعمل على مدار 24 ساعة خلال فترة العيد.

حظر إقامة شوادر الاضاحي في الإسكندرية
ونبه "الشريف"، على حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدًا التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، موجها رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات بالشارع لرصد الشوادر المخالفة مع تكثيف حملات النظافة.
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)
إقبال كبير على محلات الجزارة في الإسكندرية (صور)

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