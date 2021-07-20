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محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، واللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والأستاذ احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسط إتباع الإجراءات الإحترازية التى أقرتها وزارتي الصحة والأوقاف.
وقدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا على حرصه الشديد مشاركة أهل الفيوم فرحتهم، داعيا الله أن يديم نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار على مصر، في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)
محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)

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