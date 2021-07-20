محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد ناصر الكبير (صور)

أدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.





جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، واللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، والأستاذ احمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسط إتباع الإجراءات الإحترازية التى أقرتها وزارتي الصحة والأوقاف.

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