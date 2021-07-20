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محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الري

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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أدى صباح اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الري بمدينة شبين الكوم وسط إجراءات احترازية ووقائية، بحضور اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.

وألقى إمام المسجد الخطبة مهنئًا جموع المصلين بعيد الأضحى المبارك الذي فيه الكثير من المنح والعطايا والفداء والتضحية، كما تناولت الخطبة التأكيد على أن الأضحية شعيرة عظيمة حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم "ضَحُّوا فَإِنَّهَا سُنَّةُ أَبِيكُمْ إبْرَاهِيمَ" فالأضحية فيها توسعة على النفس والأهل وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء والمساكين، مؤكدًا على أهمية تحلي وتمسك المسلمين بالصفات الحميدة التي حثنا عليها الإسلام كحسن الخلق والصدق والأمانة وصلة الأرحام.

ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولشعب المنوفية بهذه المناسبة داعيا المولى عز وجب أن يحفظ مصرنا الغالية في أمن وأمان، كما ناشد جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي حفاظًا على الصحة العامة حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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