Advertisements

النصر يتعاقد مع مدرب اتلتيكو مدريد

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements


اعلن رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر أن مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق قرر تعيين خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي ريوفايكانو الاسباني واتلتيكو مدريد رسميا ليتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنصر في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.



وتم الاستقرار علي تشكيل الجهاز المعاون الذي يضم رحيم عمرو عبد الحق مديرا للكرة وخالد غنيم المدير الفني ومحمد خلف مدرب وحازم ممدوح مدرب واحمد فوزي مدربا لحراس المرمي ومحمد عثمان محلل الأداء البدني وإيهاب السيد مخطط أحمال ويوسف يسري محلل للاداء الفني والدكتور محمد رفعت طبيب الفريق واشرف حامد المدير الإداري.



الجدير بالذكر أن خالد غنيم يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية وهو حاصل على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا و بدأ رحلته التدريبية في إسبانيا في يوليو 2014، عندما تولى قيادة إحدى فرق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد، وفي الوقت نفسه مساعدًا لمدرب الرديف للروخيبلانكوس.

وعمل مع ثلاثة مدربين خلال موسم واحد قضاه في منصبه مع أتليتكو مدريد، وهم كارلوس سانشيز أجيار وأوسكار مينا وروبيرتو فريسنيدوسو، في دوري الدرجة الثالثة، وهو الموسم الذي أنهى فيه الفريق المنافسة في المركز 18.

و في موسم 2015-2016، تولى «غنيم» تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا لنادي موستوليس، ليرحل بعد موسم واحد فقط و انتقل بعد ذلك للعمل كمساعد للمدرب خوابي بينيادو في رديف ريو فايكانو موسم 2016-2017، ثم تولي تدريب فريق سي دي سان بيدرو بدوري المقاطعات في العاصمة الإسبانية مدريد في موسم 2017-2018، لكنه عاد إلى ريو فايكانو في موسم 2018-2019 ليتولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا.

وأكد رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بالنادي أنه تم التعاقد مع خالد. غنيم بعد سلسلة من المفاوضات معه ويعد مناسبا بشكل كبير لطموحات النصر حيث يمتلك غنيم سيرة ذاتيه رائعه وخبرات تدريبه كبيرة في عمله كمدرب لفريق الشباب ورديف نادي ريوفايكانو واتلتيكو مدريد وأكثر من فريق آخر بالدوري الاسباني .

أخبار تهمك

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ حوالي 11 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 17 ساعة

بيليه يختار أفضل 10 لاعبين في التاريخ

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يتابع تطورات مشروعات مدينة العلمين بعد صلاة العيد

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة جديدة تقترب من الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 9 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يخطط لتكريم الدينامو

منذ ساعة و نصف

عاجل.. جيش الاحتلال يقصف منطقة جنوب لبنان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة نارية بعد التتويج بالعاشرة

عاجل.. كارتيرون يرفض التعاقد مع الدبابة

12:59 ص

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان