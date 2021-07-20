النصر يتعاقد مع مدرب اتلتيكو مدريد





اعلن رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بنادي النصر أن مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور عمرو عبد الحق قرر تعيين خالد غنيم مدرب فريق الشباب بنادي ريوفايكانو الاسباني واتلتيكو مدريد رسميا ليتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنصر في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.







وتم الاستقرار علي تشكيل الجهاز المعاون الذي يضم رحيم عمرو عبد الحق مديرا للكرة وخالد غنيم المدير الفني ومحمد خلف مدرب وحازم ممدوح مدرب واحمد فوزي مدربا لحراس المرمي ومحمد عثمان محلل الأداء البدني وإيهاب السيد مخطط أحمال ويوسف يسري محلل للاداء الفني والدكتور محمد رفعت طبيب الفريق واشرف حامد المدير الإداري.







الجدير بالذكر أن خالد غنيم يحمل الجنسيتين المصرية والإسبانية وهو حاصل على الرخصة التدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا و بدأ رحلته التدريبية في إسبانيا في يوليو 2014، عندما تولى قيادة إحدى فرق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد، وفي الوقت نفسه مساعدًا لمدرب الرديف للروخيبلانكوس.



وعمل مع ثلاثة مدربين خلال موسم واحد قضاه في منصبه مع أتليتكو مدريد، وهم كارلوس سانشيز أجيار وأوسكار مينا وروبيرتو فريسنيدوسو، في دوري الدرجة الثالثة، وهو الموسم الذي أنهى فيه الفريق المنافسة في المركز 18.



و في موسم 2015-2016، تولى «غنيم» تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا لنادي موستوليس، ليرحل بعد موسم واحد فقط و انتقل بعد ذلك للعمل كمساعد للمدرب خوابي بينيادو في رديف ريو فايكانو موسم 2016-2017، ثم تولي تدريب فريق سي دي سان بيدرو بدوري المقاطعات في العاصمة الإسبانية مدريد في موسم 2017-2018، لكنه عاد إلى ريو فايكانو في موسم 2018-2019 ليتولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا.



وأكد رحيم عمرو عبد الحق مدير الكرة بالنادي أنه تم التعاقد مع خالد. غنيم بعد سلسلة من المفاوضات معه ويعد مناسبا بشكل كبير لطموحات النصر حيث يمتلك غنيم سيرة ذاتيه رائعه وخبرات تدريبه كبيرة في عمله كمدرب لفريق الشباب ورديف نادي ريوفايكانو واتلتيكو مدريد وأكثر من فريق آخر بالدوري الاسباني .

