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خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 06:56 ص
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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تناولت خطبة عيد الأضحى المبارك، التي ألقاها الدكتور حسني أبوحبيب، وكيل وزارة الأوقاف، بمحافظة الفيوم، أهمية الامتثال لأوامر الله عز وجل، والتدبر في شعيرة الفداء ومشروعية الأضحية وما جاء فيهما من قيم الطاعة والصبر، وكيف نتخذ من تلك القيم وهذه الأخلاقيات العبرة والمثل، وكيفية توزيع لحوم الأضحية.

وأكد "أبوحبيب" على نشر روح التسامح والتواصل بين جميع طوائف الشعب، والتحذير من ذبح الأضاحي بالشوارع حفاظًا على البيئة والنظافة العامة.

وأدى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد بدوي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، واللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والأستاذ احمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وسط إتباع الإجراءات الإحترازية التى أقرتها وزارتي الصحة والأوقاف.

‏ عقب ذلك قدم محافظ الفيوم التهنئة لشعب الفيوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح
خطبة عيد الأضحى بالفيوم تؤكد على نشر روح التسامح

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