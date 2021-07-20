للمرة الأولى.. محافظ قنا يؤدي صلاة عيد الأضحى بقرية الدم والنار

أدى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمان السعيدية بقرية أبوحزام التابعة لمركز نجع حمادي، والتي اشتهرت إعلاميًا بقرية الدم والنار بسبب انتشار ظاهرة الثأر بها وسط إجراءات احترازية مشددة.





جاء ذلك بحضور كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، واللواء طارق رسلان، و محمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ، والعقيد محمد غنيم نائب المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الشيخ محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي، وذلك للمرة الأولى في محافظة قنا التي يؤدي فيها محافظ الإقليم صلاة العيد خارج مدينة قنا، وذلك لبعث رسائل طمأنينة لأهالي القرية، ومواطني المحافظة عموما.





هذا ووجه محافظ قنا التهنئة لجموع الشعب المصري عامة وأبناء المحافظة بصفة خاصة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات، متمنيًا أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وعقب انتهاء شعائر الصلاة استمع المصلون إلى خطبة العيد التي ألقاها فضيلة الشيخ محمد الطراوى بعنوان " عيد الأضحى يذكرنا"، وتحدث فيها عن التسامح والرحمة والعفو، ودعا الحاضرين إلى نبذ العنف وتعزيز المحبة والمودة فيما بينهم، واختتم الخطبة بالدعاء لمصر وأهلها بدوام التقدم والاستقرار، وأن يرفع عن مصر الغالية والعالم البلاء والوباء.



