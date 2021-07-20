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ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:08 ص
بوابة الفجر
شيماء الريس
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بادر معظم جزارين محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على ذبح الأضاحي بشوارع المدينة الساحلية خاصة أمام المحال الخاصة بهم، وذلك رغم مناشدات المحافظ اللواء عادل الغضبان بالذبح داخل المجزر الآلي بالقابوطي الجديد.

انتشر عمليات الذبح بالاحياء والأسواق وأمام عمارات الأهالي من أصحاب الاضحية، غطت فضلات عملية الذبح والدماء، شوارع بورسعيد خاصة بالأسواق ومحال الجزارة والشوادر.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه رؤساء الأحياء بضبط عمليات ذبح الأضاحي بالشوارع والشوادر، ومصادرتها لتوزيعها على دور الأيتام، مناشدًا المواطنين عدم الذبح في الشوادر والشارع، والالتزام بالذبح في المجزر الآلي مقابل رسوم رمزية، تبلغ 65 جنيه لرأس الأغنام من الخرفان والماعز، و75 جنيه لرأس البقر والجاموس.

وأدى محافظ بورسعيد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد لهيطة بمنطقة فاطمة الزهراء في حي الضواحي مع الألاف من أهالي الحي، يرافقه اللواء ناصر حريز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية ورجال الدين الإسلامي، في ظل انتشار لرجال الشرطة بمحيط المساجد والشوارع المؤدية لها، كما تواجدت عدد من الدوريات والكمائن الثابتة والمتحركة، وكثف رجال المرور من تواجدهم لتنظيم حركة السيارات.
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)
ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)

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