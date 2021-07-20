ذبح الأضاحي بالأحياء وأمام العمارات بشوارع بورسعيد (صور)

بادر معظم جزارين محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على ذبح الأضاحي بشوارع المدينة الساحلية خاصة أمام المحال الخاصة بهم، وذلك رغم مناشدات المحافظ اللواء عادل الغضبان بالذبح داخل المجزر الآلي بالقابوطي الجديد.





انتشر عمليات الذبح بالاحياء والأسواق وأمام عمارات الأهالي من أصحاب الاضحية، غطت فضلات عملية الذبح والدماء، شوارع بورسعيد خاصة بالأسواق ومحال الجزارة والشوادر.





وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد وجه رؤساء الأحياء بضبط عمليات ذبح الأضاحي بالشوارع والشوادر، ومصادرتها لتوزيعها على دور الأيتام، مناشدًا المواطنين عدم الذبح في الشوادر والشارع، والالتزام بالذبح في المجزر الآلي مقابل رسوم رمزية، تبلغ 65 جنيه لرأس الأغنام من الخرفان والماعز، و75 جنيه لرأس البقر والجاموس.



