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عاجل.. الملك سلمان يهنئ المواطنين بعيد الأضحى: نستبشر الخير في قادم أيامنا

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
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أعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن تهنئته للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2021، معربًا عن أمله في أن تحمل الأيام القادمة خيرًا.

وقال العاهل السعودي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر".

وتابع: "ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا. وكل عام وأنتم بخير".

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