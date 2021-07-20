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محافظ الجيزة لـ"رؤساء الأحياء": طبقوا القانون على مخالفي الاجراءات الاحترازية

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أدى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المغفرة بحي العجوزة وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

وقال "راشد"، إنه تم رفع درجة الإستعداد القصوي بكافة أجهزة المحافظة وأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات والشكاوى والتي تم ربطها بالغرف الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات، وذلك لسرعة التعامل مع الأحداث الطارئة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة والمديريات والجهات الأمنية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمختلف القطاعات والتزام المحال والمقاهى بالقرارات والإجراءات المنظمة للعمل واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على كافة القيادات بضرورة التواجد الميداني ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين من أعمال النظافة والرقابة على الأسواق والمواقف وأعمال التطوير الجارية بمختلف أنحاء المحافظة ورصد مخالفات البناء مع التعامل الحازم معها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بالإضافة الي منع كافة أنواع الإشغالات والتعديات علي نهر الطريق من قبل المحال والمقاهي والمنشأت التجارية وذلك لتسهيل الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال تأدية صلاه عيد الأضحى المبارك إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية ورؤساء أحياء الدقي والعجوزة وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور والهرم.

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