قيادات الإسماعيلية يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد مجمع الشهداء (صور)

أدى المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدي عناني السكرتير العام للمحافظة، احتفالات وتكبيرات صلاة عيد الأضحي المبارك بمسجد مجمع الشهداء الإسلامي (الدوحة سابقا) بالطريق الدائري بالإسماعيلية وحضر الصلاة فضيلة الدكتور صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من مشايخ الأوقاف بالمحافظة.



وتناولت الخطبة أن المحنة تأتي بعدها المنحة وهو ما حدث حين فدى الله إسماعيل (عليه السلام) بالكبش بعد أن أثبت هو وأبيه طاعتهم التامة لله، موضحا أن الأضحية شعيرة عظيمة فهي توسعة علي النفس والأهل وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق علي الفقراء والمساكين، حيث يقول (صلي الله عليه وسلم) ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلي الله (عز وجل) من إراقة دم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها، وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله (عز وجل) بمكان قبل أن يقع علي الأرض، فطيبوا بها نفسا).



وأكد وكيل وزارة أوقاف الإسماعيلية، خلال الخطبة علي أهمية التراحم والتكافل في الأعياد وتفريج كربة المسلم وستره سائلا المولي تقبل صالح الأعمال من الجميع، وتبادل نائب المحافظ والسكرتير العام التهنئة مع أهالي الإسماعيلية، وأعربا عن أمنياتهما أن يعم الأمن والاستقرار والخير على مصرنا الغالية، داعيين الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي والحرص على ارتداء الكمامة متمنيين لهم عيدًا سعيدًا.

