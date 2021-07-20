شباب المنوفية يحتفلون بعيد الأضحى على طريقتهم الخاصة (صور)



وألقى إمام العيد الخطبة مهنئًا جموع المصلين بعيد الأضحي المبارك الذى فيه الكثير من المنح والعطايا والفداء والتضحية، كما تناولت الخطبة التأكيد على أن الأضحية شعيرة عظيمة حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم " ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم".



ومن جانبه قدم محافظ المنوفية التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولشعب المنوفية العظيم بهذه المناسبة داعيا المولي عز وجب أن يحفظ مصرنا الغالية في أمن وأمان، كما ناشد جموع المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعى حفاظًا على الصحة العامة حفاظا علي صحتهم وسلامتهم.







احتفل مجموعة من الشباب من قرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية احتفالًا بعيد الأضحى بطريقتهم الخاصة عن طريق توزيع الهدايا على أطفال القرية وسط أجواء وإحتفالات مبهجة، حيث يطلقون على أنفسهم "مجموعة_القمر_الكشفي".كما ألقى الشباب، البالونات،، على المواطنين من فوق أسطح المنازل المحيطة بمساجد صلاة العيد، احتفالا بعيد الأضحى المبارك.وأدى صباح اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرى بمدينة شبين الكوم وسط إجراءات إحترازية ووقائية، بحضور اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف.