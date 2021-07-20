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وليد سليمان: النجمة التاسعة الأهم فى مسيرتى مع الأهلى

الثلاثاء 20/يوليو/2021 - 08:00 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أن الجهاز الطبي قام بوضع برنامج غذائي خاص له خلال الفترة الأخيرة.

وفي تصريحات أدلى بها الحاوي لبرنامج البيت الكبير مع إسلام الشاطر أكد أنه يتبع واحد من الأنظمة الغذائية القاصية عقب العودة للتدريب بعد أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".

وأضاف:" البطولة التاسعة كانت الأغلى في مسيرتي الرياضية خاصةً أنها جاءت من فوز على الغريم التقليدي واللدود فريق نادي الزمالك بعد مباراة تاريخية".

وأنهى :" حلمي من الصغر كان أن العب للنادي الأهلي والحمد لله نجحت في معاصرة جيلين في القلعة الحمراء ونصعت تاريخ كبير وكنت أحد أفراد الجيل الذهبي".

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